¡Ú¥­¥ó¥°¥¹¥Í¡¼¥¯¡Û¡Ê°¦ÃÎ¸©chita195668ºÐ¡Ë251120153108558¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1931¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿chita1956¤Ç¤¹¡£²áÆü¥Ý¥Á¥Ã¤¿¥®¥¿¡¼¤¬ÆÏ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥­¥ó¥°¥¹¥Í¡¼¥¯¤Î¥Õ¥ë¥¢¥³¤Ç¤¹¡£youtube¤ÎÈæ³ÓÆ°²è¤À¤±¤òÍê¤ê¤Ë¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ËÇö¥é¥Ã¥«¡¼¤¬ÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ç¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¹ç³Ê¡£¤µ¤Æ¡¢²»¤Ï¡Ä¡£ÆÏ¤¤¤¿¤È¤­¡¢²æ¤¬²È¤Ë¤Ï¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Î¾®·¿¿¿¶õ´É¥¢¥ó¥×¤ÈVOX¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¥Ù¡¼¥¹¥¢¥ó¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬