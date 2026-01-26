現代（ヒョンデ）自動車・起亜（キア）が過去初めて年間売り上げ300兆ウォン（約32兆円）を達成する見通しだ。ただ米国の相互関税基調と通商不確実性の余波で収益性は前年より悪化するものとみられる。金融情報業者Fnガイドによると証券業界が試算した2025年の売り上げ見通しは現代自動車が187兆7649億ウォン、起亜が114兆3593億ウォンの302兆1242億ウォンとなった。前年より6．88％の増加で、過去初めて300兆ウォンを超える。これ