»°É©¿©ÉÊ¤Ï1·î15Æü¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Î¥Ù¥¹¥È¡¦¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡ÊBLP¡Ë¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥í¡¼¥½¥óÅ¹ÊÞ¸þ¤±¥Á¥ë¥ÉÇÛÁ÷¼ÖÎ¾¤È¤·¤ÆEV¥È¥é¥Ã¥¯2Âæ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£Ç¯1·î¤«¤é±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤È¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£»°É©¿©ÉÊ¤ÎÊªÎ®µòÅÀ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡Ë¤ËEV½¼ÅÅÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¤·¡¢»°É©¤Õ¤½¤¦¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¹À½¤ÎEV¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖeCanter¡×¤òBLP¤ÎÊªÎ®¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Æ2ÂæÆ³Æþ¡£¥í¡¼