¥â¥ó¥ÆÊª»º¤Ï¡¢°Ë¥Ó¥Ã¥é¡¦¥«¥¹¥Æ¥Ã¥í¼Ò¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ó¡¼¥ë¡Ö¥«¥¹¥Æ¥Ã¥í¡×¤È¡Ö¥É¥í¥ß¥Æ¥£¡×¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¼è°·¤¤¤ò2·î¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤âº£²ó¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦¡£¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÅìÉô¡¢À¤³¦°ä»º¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥í¥ß¥Æ¥£·ÌÃ«¤ÎÆî¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥«¥¹¥Æ¥Ã¥í¼Ò¤Ï1997Ç¯ÁÏ¶È¡¢100¡ó¥¤¥¿¥ê¥¢»ñËÜ¤Î¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¡£130Ç¯¶á¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤ÄÆ±ÃÏ¤Î¾úÂ¤½ê¤ò06Ç¯¤Ë¼èÆÀ¤·¡¢À¶¤é¤«¤ÊÀã²ò¤±¿å¤È¥¤¥¿¥ê¥¢»ºÇþ²ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ó¡¼¥ëÂ¤¤ê¤ò¼ê¤¬