À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤Ï¡¢´¨µ¤¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¤ª¤ª¤à¤ÍÆÞ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãë²á¤®°Ê¹ß¤â±À¤¬¹­¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹áÀî¸©¤òÃæ¿´¤Ë¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï²¬»³¤È¹â¾¾¤Ç8ÅÙ¡¢ÄÅ»³¤Ç6ÅÙ¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£25Æü¤è¤ê¤â¤ä¤ä¹â¤¤µ¤²¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ 27Æü¤â¤ª¤ª¤à¤ÍÆÞ¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï²¬»³¤Ç0ÅÙ¡¢ÄÅ»³¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹3ÅÙ¡¢¹â¾¾¤Ç1ÅÙ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï²¬»³¤È¹â¾¾¤Ç10ÅÙ