¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö1·î24Æü¤ËNY¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÊÆÌîµåµ­¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¼çºÅ¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ï¤¢¤Ç¤ä¤«¤Ê¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿ºòµ¨3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º°¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤â¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¡¢Î®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤Ç¤³¤ÎÆü¡¢Æ±