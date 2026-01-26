¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¤Î¿¿±ÉÅÄ¸­¤¬¡¢26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ëABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¸å11¡§17¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ­¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¿¿±ÉÅÄ¸­ÃµÄå¤¬¡Ö´Ñ¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ä²áµî¤Î°ÍÍêÆ°²è¿¿±ÉÅÄ¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÇÃµÄå¤òÌ³¤á¤ë¡£¡Ö¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡¢Íê¤à¤«¤é¡¢²¶¤Î¤³¤Î²ó¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡Ö³¹¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡Ø´ñ´ñ²ø²ø¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¤¿