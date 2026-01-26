スターバックス コーヒー ジャパンと、霧島酒造は、都城の豊かな自然を楽しみ、人々が集い、憩う施設、「KIRISHIMA GREENSHIP icoia(キリシマ グリーンシップ イコイア)」を1月27日に開業する。KIRISHIMA GREENSHIP icoia 外観2017年にスターバックスが社内研修で霧島酒造を訪問したことをきっかけに、お互いが取り組む地域や環境についての活動、持続可能な未来への想いが通じ合い、「都城にみんなの憩いの場を作りたい」という想