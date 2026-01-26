丸美屋食品工業は2月19日に、「たまごっち ふりかけミニパック」(281円)と「たまごっち カレー＜ポーク&野菜甘口＞」(151円)を販売する。「たまごっち ふりかけミニパック」(281円)と「たまごっち カレー＜ポーク&野菜甘口＞」(151円)今回販売される商品はどちらも丸美屋オリジナル「たまごっち キラキラシール」1枚入り(全20種)。「たまごっち キラキラシール」 イメージ「たまごっち ふりかけミニパック」は、「たまご」