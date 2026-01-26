松屋フーズホールディングスは1月28日15:00から、「シュクメルリチキンかつ定食」(990円)を一部店舗を除く全国の「松のや」にて販売する。「シュクメルリチキンかつ定食」(990円)「シュクメルリ」は、「にんにく」と「とろけるチーズ」のホワイトソースで鶏もも肉を煮込んだジョージア料理。2020年1月に全国の松屋にて、販売を開始した「シュクメルリ鍋定食」は、「第2回松屋復刻メニュー総選挙」「第3回松屋復刻メニュー総選挙」