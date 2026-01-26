吉野家ホールディングスは1月29日11時から、昨年に引き続き冬の鍋メニュー「牛カレー鍋膳」(954円)を全国の吉野家店舗にて期間限定で販売する。冬の鍋メニュー「牛すき鍋膳」(899円)、「牛カレー鍋膳」(954円)「牛カレー鍋膳」は、カレーのスパイス感と和風だし、乳製品を合わせたクリーミーなカレーソースの鍋。クリーミーでマイルドな味わいの中で、クミンやガラムマサラが濃いうまみを引き立てる。カレーソースは同店の牛肉とも