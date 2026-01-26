ボーイズグループNCTのメンバー、ジェノとジェミンが新しいユニットNCT JNJMとして来る2月23日にデビューする。NCT JNJMの1stミニアルバム『BOTH SIDES』は同名タイトル曲を含む6曲で構成されており、2月23日18時にリリース予定だ。【写真】ジェミン、“留学先”の日本での1枚『BOTH SIDES』は、「両面性」をキーワードに、互いに異なる魅力を持つジェノとジェミンがそれぞれの“色”を鮮明に表す瞬間と、ときには一体化するように