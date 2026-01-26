女優チェ・ジウが、自ら「高齢出産のアイコン」と称するほど大切に授かった娘の育児エピソードを公開した。特に、“韓国で最も美しい女優”とされるキム・テヒとの特別な縁を明かし注目を集めている。【写真】“韓国で最も美しい女優”、不意打ちショットも「国宝級」1月25日に放送された韓国SBSのバラエティ番組『アラフォー息子の成長日記』には、チェ・ジウがスペシャルMCとして出演した。チェ・ジウは最近、ある番組に出演し、