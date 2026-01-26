BTSのワールドツアー開催のニュースを受け、世界中の観光・経済が大きく動いている。BTSは、4月9日の韓国・高陽公演を皮切りに、北米・ヨーロッパ・南米・アジアなど34都市を巡る「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」を開催する。全81公演にわたる今回のツアーは、各地域の観光や経済全般に即座に反応をもたらしている。【注目】価格10倍…韓国大統領、BTS公演でぼったくりホテルに警告グローバル宿泊プラットフォーム「Hotels.com（ホ