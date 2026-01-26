ボーイズグループASTROのメンバーで俳優としても活躍するチャウヌに、約200億ウォン（約20億円）規模の脱税疑惑が浮上し、実刑の可能性まで取り沙汰されている。ソウル地方国税庁調査4局は昨年、チャウヌについて、母親が設立した一人企画会社を通じた脱税の疑いを把握し、高強度の税務調査を実施した。【写真】“脱税の拠点”とされるチャウヌ家のウナギ屋チャウヌは、所属事務所ファンタジオと、母親が設立した一人企画会社が芸