¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£¡ÖÄê´ü¾ºµë¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©¡ÖÄê´ü¾ºµë¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢2Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©Àµ²ò¤Ï¡ÖÄê¾º¡×¤Ç¤·¤¿¡ªÄê¾º¤Ï¡¢ËèÇ¯°ìÄê¤Î»þ´ü¤òÄê¤á¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤Î¾ºµëÀ©ÅÙ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ºµë¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËµëÎÁ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ò