¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Þ¥Ë¥é1·î26Æü¡Û¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¹ñÆîÉô¥Ð¥·¥é¥ó½£ÉÕ¶á¤Î³¤°è¤Ç26ÆüÌ¤ÌÀ¡¢300¿ÍÍ¾¤ê¤ò¾è¤»¤¿¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬ÄÀË×¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë200¿Í°Ê¾å¤¬µß½Ð¤µ¤ì¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â15¿Í¤Î»àË´¤ò³ÎÇ§¡¢100¿Í°Ê¾å¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£