»û±¡¤ÎÀµÌç¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö»³Ìç¡×¤Î¾åÁØÉôÊ¬¤¬¥Û¥Æ¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤Ë²Ý¤µ¤ì¤¿¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÚÃÏ¤ò½êÍ­¤¹¤ëÂçºå»Ô¤Î½¡¶µË¡¿Í¤¬¡¢»²Æ»ÉôÊ¬¤Î²ÝÀÇ¼è¤ê¾Ã¤·¤ò»Ô¤Ëµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï26Æü¡¢¡Ö²ÝÀÇ¤ÏÂÅÅö¡×¤È¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£