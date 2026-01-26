三重県内の福祉サービスの充実に役立ててもらおうと、生命保険協会三重県協会が23日、県内の高齢者施設と障がい者支援施設に車イスを贈りました。県内の生命保険会社20社の職員らから寄せられた募金を基に去年から行っているものです。贈呈式で生命保険協会三重県協会の橋本康史会長から三重県社会福祉協議会の横田浩一事務局長に目録が渡されました。車イスを受け取った津市の高齢者施設の代表者と名張市の障がい者支援施設の代表