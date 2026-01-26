男子バレーボールのVリーグに参戦するヴィアティン三重の関係者が23日、四日市市役所を訪れ、国内最高峰のSVリーグへの昇格に向けて、森市長に支援を求めました。ヴィアティン三重ファミリークラブの椎葉誠常務取締役らが四日市市役所を訪れ、森智広市長に国内バレーボールのトップリーグSVリーグへの参入に必要となる要望をまとめた嘆願書を提出しました。椎葉さんは現在、男子のSVクラブが10クラブあり、今後16クラブまでに拡大