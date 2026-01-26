三重県内の企業の事業内容やインターンシップの取り組みなどを紹介する合同企業説明会が24日、津市で開かれました。県内での就職や定着につなげようと開かれたもので、県内に事業所を置き、学生だけではなく既に卒業している若者も対象にインターンシップを受け入れている企業20社が参加しました。学生らは、それぞれ興味のある企業のブースを訪れ、具体的な事業内容や休日、福利厚生のほかインターンシップの内容などについて担当