1月27日に公示される衆議院議員選挙に、元四日市市議会議員の伊藤昌志氏が日本保守党公認で立候補すると正式に表明しました。伊藤氏は、四日市市議会議員を一期つとめた後、前回の衆議院議員選挙に日本維新の会公認で三重3区から立候補し落選、その年に行われた四日市市長選挙と去年の三重県知事選挙にも無所属で立候補しましたが、いずれも落選しています。24日、津市内で会見した伊藤氏は「世の中をよくしたい」と立候補への思い