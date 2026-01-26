ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ï26Æü¡¢À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿8Áª¼ê¤¬¡Ö¥³¥¢¥é¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼É÷¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥³¥¢¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Åê¤²¤ë¡¢ÂÇ¤Ä¡¢Áö¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¥·¡¼¥ó¤ò¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¯É½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢µåÃÄ¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖTEAM26¡×¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³Æ¼ï´ë²è¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¾Àî¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤é