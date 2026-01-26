「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」(青森県十和田市)は1月20日、十和田市立第一中学校の生徒を対象とした「氷瀑ライトアップツアー」体験会を実施した。「千筋の滝」の氷瀑を望む生徒たち同ホテルでは、この自然を未来に繋いでいきたいという想いから、地域の子どもたちに向けた活動を行っている。2021年に開始された、冬の奥入瀬渓流の風物詩「氷瀑(ひょうばく)」の魅力を伝える取り組みは、本年で5回目となる。これらの活動を