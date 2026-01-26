1月26日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と高市内閣の支持率について意見を交わした。 自民党だけ5%上がってる 寺島アナ「新聞社、通信社の調査で高市内閣の支持率が軒並み低下しています。読売新聞が23日から25日に実施した全