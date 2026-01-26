Âè1²ó¡Ú¡Ö»³ËÜ¤µ¤ó¤ÏÍèÇ¯¤â¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤ÎÀ¼¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤â¡ÄÌ¾Í¥¡Ö»³ËÜÕÜ¡×¤ÈÀìÌç°å¡ÖÄ«ÅÄÎ´¡×¤¬¸ì¤ë¡ÈÇ§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤Î¸½¼Â¡É¡Û¤«¤é¤ÎÂ³¤­¨¡¨¡¡£ÇÐÍ¥¡¦»³ËÜÕÜ»á¡Ê89¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òÊ¹¤±¤Ð¡¢1978Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÇò¤¤µðÅã¡×¤ò»×¤¤½Ð¤¹¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£Ì¾ÍÀ¤ä¶âÁ¬¤è¤ê´µ¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤ò½Å»ë¤·¡¢ÎÑÍý¤È¿®Ç°¤ò´Ó¤¯°å»Õ¡¦Î¤¸«æûÆó¤ò»³ËÜ»á¤Ï±é¤¸¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè2²ó¡Ë¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë