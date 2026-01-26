公開延期となっていた映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の新たな公開日が6月12日に決定。あわせて新場面写真が公開された。 参考：佐野晶哉×上白石萌歌が語る、声優経験の手応え「自分の声に対する意識も変わりました」 赤塚不二夫のギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測