Netflixの大ヒット映画『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』や、ニコール・キッドマン主演のドラマ『エクスパッツ 〜異国でのリアルな日常〜』で知られるユ・ジヨンがApple TVの『推定無罪』シーズン2に出演することがわかった。米Deadlineが報じている。 『ジ・アメリカンズ』マシ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ナイトスクープ炎上に異例の声明
- 2. 「水曜日のカンパネラ」札幌公演の開演を１時間３０分繰り下げ 開場予定過ぎても詩羽「まだ会場に着いていない」ケンモチ「６時間缶詰め状態」
- 3. 統一教会の極秘文書 内容が物議
- 4. スノーモービルで入山 10人遭難
- 5. せいや 5人育児する少年を抱っこ
- 6. 東大院教授を逮捕 接待受けたか
- 7. 大谷夫妻の2S大反響 完璧すぎる
- 8. 私の写真に体液 性加害DMの中身
- 9. パワーストーンは「インチキ」
- 10. 有吉 麒麟・川島の苦言に賛同
- 1. 「水曜日のカンパネラ」札幌公演の開演を１時間３０分繰り下げ 開場予定過ぎても詩羽「まだ会場に着いていない」ケンモチ「６時間缶詰め状態」
- 2. 統一教会の極秘文書 内容が物議
- 3. スノーモービルで入山 10人遭難
- 4. 東大院教授を逮捕 接待受けたか
- 5. 私の写真に体液 性加害DMの中身
- 6. 14歳バイク運転 衝突し意識不明
- 7. 「ふざけるな」電撃解散の舞台裏
- 8. 115万円で落札の「うまい棒」
- 9. 足が長すぎる…ウサギの動画話題
- 10. 小室さん夫妻 夢実現への新展開
- 1. 福井県知事に石田嵩人氏が初当選 全国最年少、保守分裂制す
- 2. 東大、東京の「コスパの悪さ」
- 3. 公認取消の円氏 無所属で出馬へ
- 4. 「受験生に特段の配慮」呼びかけ
- 5. 田久保氏 インスタ投稿痛恨ミス
- 6. 「愛子さまは覚悟固めた」と指摘
- 7. 高市首相 国旗損壊罪に改め意欲
- 8. 高市内閣の支持率は69％ 先月から4ポイント下落【NNN・読売新聞 世論調査】
- 9. 高市首相「財源は手当て可能」
- 10. 乗らせません NEXCOが異例の措置
- 1. 女性器に似てる 韓国のパン物議
- 2. 印ホームレス 数億円保有と判明
- 3. 金正恩氏の「実娘」行動が問題に
- 4. 命綱なし 台湾の超高層ビル登頂
- 5. 中国軍ナンバー2 深刻な規律違反
- 6. 350人以上乗ったフェリー沈没 比
- 7. 米、12州に緊急事態宣言 歴史的寒波、1万便超欠航
- 8. 欠航便がコロナ禍以降で最多 米
- 9. ペスコフ氏 米大統領を批判
- 10. 中国からの技術供与得られず 印
- 1. すしざんまい 経営ついに限界か
- 2. 2030年の日本「危ない企業」は
- 3. サボり覚えた営業職…行き先は
- 4. 日銀の利上げ 家計に与える影響
- 5. 年収800万円でも「感覚」に差
- 6. 医療費18万円 パート妻が得の訳
- 7. WAONポイント統合で何が変わる?
- 8. 定年=引退は古い? 定年後の仕事
- 9. 海賊版被害 昨年は10兆円超え
- 10. 頑張っているのに貧しい人 なぜ
- 1. ミニカメラ 思わぬ幸運生むか
- 2. 1万3千円 クランプ固定タップ
- 3. 「FINAL FANTASY VII REMAKE」2020年3月3日に発売決定。最新トレーラーも公開
- 4. スマホの実売台数ランキング
- 5. オープンソースの暗号化メッセージングアプリ「Session」
- 6. 【今週のAIトレンド丸わかり】年齢予測機能など「ChatGPT」の3つの新機能/あるAIモデルが共通テストで9科目満点
- 7. サステナブルなノートPCに、オールインワンキーボードPC。2026年のHPは「攻め」てるね
- 8. なんだこの薄さは。iPadで仕事したくなる、最高のキーボード
- 9. ワイモバイルオンラインストアにて5〜18歳ならシンプル3 M・LのSIMカード・eSIMのみを新規契約で特典が増額中！合計2万円相当還元に
- 10. モトローラの「デザイン・実用性妥協なし」スマホ、実質32,000円台だ
- 11. 非スマートウオッチなら、これで決まり！ 新モデルが続々登場するG-SHOCK【即買いガジェット】
- 12. NASAのアルテミスIIが月周回飛行へ持っていく歴史的なモノ
- 13. ドコモ「5G」基地局アンテナにこだわりアリ。曲げる？ 透ける？ 反射させる？
- 14. 千代田区観光協会観光大使リラックマ 5周年記念及び観光大使任命式 / 安心して長く使える！モバイルバッテリーを2モデル【まとめ記事】
- 15. ロック画面からメッセージ内容がバレた？ iOS 11なら通知プレビューを非表示にできます:iPhone Tips
- 16. 音質も侮れない 会議中でも着けっぱOK AI搭載オープンイヤーイヤホン viaim「OpenNote」なら業務もプライベートも捗る！？
- 17. Googleに新種のリスクを公表
- 18. 2万基のGPUを同時管理するクラウド企業がGPUクラスタの安定性の低さを解説
- 19. 回転式ディスプレイとバッテリーをモジュールで持った、業界最小サイズの4Kカメラ「Mokacam」
- 20. [みんなのケータイ]2025年に課金してよかったアプリ3選
- 1. 中国代表DFの「体当たり」に騒然
- 2. 大相撲客席で女性の異様な叫び声
- 3. オートレース落車事故で選手死亡
- 4. 大谷 受賞スピーチで「MAMIKO」
- 5. 中国メディア 日本イレブン称賛
- 6. 大谷広告費「国家予算並み」に?
- 7. 原晋氏 1年間で5億円稼ぐ社員も
- 8. 田中と対面 則本「ごめんね」
- 9. 箱根駅伝 青学大がパレード
- 10. 中山競馬で珍事連発「久しぶりに見た」「長いんだけど」 審議も着順変わらず 5Rでは馬単76万円
- 1. ナイトスクープ炎上に異例の声明
- 2. せいや 5人育児する少年を抱っこ
- 3. パワーストーンは「インチキ」
- 4. 有吉 麒麟・川島の苦言に賛同
- 5. 「紅白で一番よかった歌手」調査
- 6. ラブホ騒動「男が好きになる顔」
- 7. 街中華で「一番面倒なメニュー」
- 8. 「バカ息子」落書き事件巡り苦笑
- 9. 17歳少年が全裸溺死 悲劇の原因
- 10. みちょぱ 悲しいニュースに怒り
- 1. 40・50代にイチ押しのウルフボブ
- 2. トイレの前で父「出てこい」
- 3. セリアのキャラポーチが注目
- 4. 子服売り場に潜む「闇」に絶望
- 5. 交際経験ない成人女性 不安1位は
- 6. 物理的に浮いている女子高生
- 7. ハニーズ 美脚見えするパンツ
- 8. KALDI冬の新商品を実食レビュー
- 9. ロロ・ピアーナ メゾンのバッグ
- 10. 「今日が人生でいちばん早い」美容のプロが使っている「3,000円台以下のエイジングケア」名品