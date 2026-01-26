Netflixの大ヒット映画『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』や、ニコール・キッドマン主演のドラマ『エクスパッツ 〜異国でのリアルな日常〜』で知られるユ・ジヨンがApple TVの『推定無罪』シーズン2に出演することがわかった。米Deadlineが報じている。 『ジ・アメリカンズ』マシ