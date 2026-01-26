20歳のDFが海を渡る。J２のRB大宮アルディージャは１月26日、市原吏音が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することを発表した。RB大宮のアカデミー育ちで、23年の２種登録時にJデビュー。24年のトップ昇格以降も主要メンバーとして活躍した逸材は世代別代表の常連で、先のU-23アジアカップではキャプテンとして日本の連覇＆３度目の優勝に貢献した。 なお、今後については正式に決定次