26日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝154円42銭前後と、前週末午後5時時点に比べ3円97銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円11銭前後と2円77銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース