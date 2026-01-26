重慶市で1月25日午前、両江新区が正式発足しました。両江新区は中国中西部地域で初めての行政地区としての機能を持つ国家級新区です。両江新区は31の街道と11の町を所管し、面積は約1360平方キロメートルで、人口は約352万人です。重慶市は2025年11月6日、行政区画の一部を調整して、国家級新区である両江新区の枠組みを土台に、江北区と渝北区を統合して新たな両江新区を設立しました。調整後の両江新区は、重慶市が国家の重大戦