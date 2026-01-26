「文化財防火デー」の26日、奈良県斑鳩町の世界遺産・法隆寺で、僧侶や消防団員らが参加する放水訓練が行われた。法隆寺金堂では1949年1月26日に模写作業中だった壁画が焼損する火災が発生。50年に文化財保護法、55年に文化財防火デーが制定されるきっかけとなった。法隆寺は専門家らによる委員会をつくり、焼損壁画の将来的な一般公開を目指した事業を進めている。