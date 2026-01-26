話せばわかる――この理想から遠く離れ、世界では分断と不確実性が広がっている。互いに話が通じないのはなぜか。名古屋大の渡邉雅子教授（６５）は、思考表現のスタイルが国や文化によってどう異なるかを各国の作文教育などから突き止めた。主婦学生だった時の発見が、研究のはじまりだった。米大学で小論文提出…「採点不可能」の衝撃３５年にわたる研究成果を明快にまとめた『論理的思考とは何か』（岩波新書）は発売１年余