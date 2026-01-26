テレビ東京で放送中のドラマ24『婚活バトルフィールド37』（毎週金曜 深0：12〜）の公式Xが26日までに更新。主演を務める加藤ローサと第2話に登場した鈴木康介のオフショットを公開した。【写真】“一夜を共にした”2人…レストランで笑顔を見せる加藤ローサ＆鈴木康介加藤が演じる主人公・赤木ユカは第2話でアプリを使って鈴木が演じる成瀬と出会う。2人は食事をともにして意気投合。キスの描写もあり、ベッドで一夜を共にす