2月6日に、ゆりやんレトリィバァさんが初監督を務めた恋愛ホラー映画『禍禍女（まがまがおんな）』が全国公開されます。同作品は世界22の国際映画祭に出品・ノミネート。イタリアの第8回モンスターズ・ファンタスティック映画祭で最優秀作品賞、台湾の第62回台北金馬国際映画祭では日本人監督史上初のNETPAC賞を受賞するなど高い評価を受けています。本業の芸人では『女芸人No.1決定戦 THE W2017』（日本テレビ系）やピン