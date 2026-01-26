コメンテーターの玉川徹氏が２６日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。３月に始まるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）がテレビ地上波での放送がないことに「本当にリアルタイムで見るかな」と首を傾げた。番組では２４日（日本時間２５日）に行われた「全米野球記者協会ニューヨーク支部主催の晩さん会」に大谷選手が真美子夫人とともに出席し、英語でスピーチしたことを紹