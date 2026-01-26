タレント・滝沢カレンが２６日、月曜レギュラーを務めるＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に出演した。番組の冒頭、滝沢は「寒かったですねえ、昨日は」と切実にコメント。続けて「昨日は本当に間違えていて。私、天気予報、毎日絶対見るんですけど。携帯で見させていただいているんですけど、その時に、『えっ、今日２０度なの？』って出たんですよ」と、いつも見る天気予報に気温が２０度と表示されたと明かした。