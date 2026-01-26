楽天は26日、お子さま向け公式ファンクラブ「イーグルスキッズクラブ」の入会受付を2月2日（月）10:00より開始すると発表した。「イーグルスキッズクラブ」は、小学6年生以下のお子さまが楽天イーグルスをより身近に、より楽しく応援できるファンクラブ。2026シーズンの入会特典には、プリント仕様の「ファンクラブユニフォーム2026」や新登場の「チケット引換クーポン2枚」などを用意。その他にも、フィールドキャッチボー