Image: KORG 米カリフォルニア州アナハイムで開催中の楽器見本市「NAMM」で、KORG（コルグ）がオーディオインターフェース2機種を発表しました。シンプルで使いやすいmicroAUDIO 22 Image: KORG microAUDIO 22はシンプルな構成のベーシックモデル。最高24ビット／192kHzの高音質録音に対応し、入出力は各2系