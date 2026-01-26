筆者の話です。季節の変わり目になると、決まって出る咳に悩まされていました。しかし、しんどさの中で気づいた「ある違和感」が、思いがけない気持ちを連れてきます。 似た咳 季節が変わる頃になると、私は決まって咳き込みます。喉の奥がむずむずして、息を吸い込んだ拍子にこらえきれず咳が出てしまいます。会話の途中で続くと、相手の目が一瞬こちらに向き、私も「風邪ではないのですが、お聞き苦しくてすみません」と頭を