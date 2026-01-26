今日26日から明日27日にかけては、全国的に気圧が下がり、東京と大阪を中心に影響が大きくなる予想です。気圧の変化に伴う、めまいや頭痛、関節痛などにご注意ください。今日26日は各地で気圧低下東京・大阪で影響度「大」今日26日は、日本の東の海上で発達する低気圧などの影響を受けるでしょう。全国的に気圧が下がり、関東や近畿で特に影響が大きくなる予想です。気圧の低下によって、頭痛、首や肩のこり、めまい、全身の倦怠