◆白富士Ｓ・リステッド（１月３１日、東京競馬場・芝２０００メートル）冬の東京競馬場からは、晴れていれば白い雪を身にまとった、きれいな富士山を望むことができる。オーロラエックス（牝５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父サトノダイヤモンド）に期待したい。前走のエリザベス女王杯は１６着に敗れたように安定感こそないが、２走前のカシオペアＳでは牡馬を相手に差し切った。能力を出せれば強い牝馬だ。リフレッシュ明けに