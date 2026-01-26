◆米男子プロゴルフツアーアメリカン・エキスプレス最終日（２５日、米カルフォルニア州ＰＧＡウエストピート・ダイ・スタジアムＣ＝パー７２）最終ラウンドが行われ、世界ランク１位のスコッティ・シェフラー（米国）が今季初勝利となるツアー通算２０勝目を挙げた。２位から出て９バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの６６をマークし、通算２７アンダーで自身の今季初戦を逆転で制した。優勝賞金１６５万６０００ド