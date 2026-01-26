サンリオが締結した、Moonbugと世界中の子どもたちから支持を集めるキッズ向けアニメコンテンツ 「CoComelon(ココメロン)」のマスターライセンス契約。「ココメロン」の国内マスターライセンシーとして、新作動画『CoComelon Playdates with Sanrio Friends』第1話〜第3話がYouTubeチャネルにて公開されています☆ サンリオ「ココメロン」 国内マスターライセンシー動画『CoComelon Playdates with Sanrio Friend』