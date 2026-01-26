大阪国際女子マラソンから一夜明け、記者会見する矢田みくに＝26日、大阪市内のホテル25日の大阪国際女子マラソンで初マラソン日本最高となる2時間19分57秒で日本人トップの4位となった矢田みくに（エディオン）が26日、大阪市内で記者会見し「一夜明けて、最後は勝ちきれなくて悔しいという気持ちが出てきた」と本音をのぞかせた。日本歴代6位の好タイム。前田穂南（天満屋）が2024年に樹立した2時間18分59秒の日本記録に「今