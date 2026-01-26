【ニューヨーク＝木瀬武】２５日のニューヨーク市場で、金の先物価格（中心限月）が初めて１トロイ・オンス（約３１グラム）あたり５０００ドル（約７７万円）を突破した。地政学リスクの高まりや米金融政策の先行き不透明感から、安全資産とされる金を買う動きが続いている。金の先物価格は昨年３月に３０００ドルを超え、１０月に４０００ドルを突破した。この１年間で約８割値上がりしている。デンマーク自治領グリーンラ