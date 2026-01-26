「大阪国際女子マラソン」（２５日、ヤンマースタジアム長居発着）３度の優勝を誇る松田瑞生（３０）＝ダイハツ＝は２時間２６分１６秒で７位に終わった。ゴール後には山中監督の胸をたたきながら「なんで？なんで？なんで？」と号泣。レース後の会見では、シドニー五輪金メダリスト・高橋尚子さんが異例のエールを送る場面があった。ロサンゼルス五輪代表選考会となるＭＧＣの出場権は手にしたが、ロス五輪挑戦は白紙となっ