けさ、埼玉県川口市で住宅が燃える火事があり、現在も延焼中です。高齢者が1人逃げ遅れているという情報があります。きょう午前10時ごろ、川口市安行慈林で「建物が燃えている」と通行人から消防に通報がありました。消防によりますと、2階建ての一軒家が燃えていて、北側の家屋2棟に延焼しているということです。この火事で高齢者が1人逃げ遅れているという情報があります。消防車など19台態勢で消火活動が行われています。現場は