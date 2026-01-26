メイカングループ（静岡県浜松市、小寺仁康社長）は23日、アクトシティ浜松で主要取引先を招待し春季総合食品展示会を開催した。今回は新規44社が加わり271社（ドライ141、低温130）と過去最大の出展メーカー数となった。会場は加工食品NB、静岡県、低温の3つの大きくゾーニング。導線には、各所に企画コーナーを配置。全出展メーカーの80％が試食提案する。見て、触って、味わえる展示提案で来場者から高い評価を得た。企画