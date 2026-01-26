DL急行「大洗エメラルド号」が3月運転日本旅行は、鹿島臨海鉄道の協力で2026年3月1日（日）にツアー「DL牽引で奥野谷浜へDL急行『大洗エメラルド号』神栖・奥野谷浜行」を開催します。この企画では、6000形気動車を客車に見立て、ディーゼル機関車で牽引する異色の列車が運行されます。【画像】これがDL急行「大洗エメラルド号」の運行時刻です「大洗エメラルド号」とは、鹿島臨海鉄道が開業した直後、水戸線を経由し大宮〜大